Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı

Geniş Video İzle

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde ikinci kez cuma namazı kılındı. Namaz öncesinde halk, Emevi Camii'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adını kırdı.

20.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım'da operasyonlarına başlayan muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a ulaşarak 61 yıllık Baas rejimini devirmişti. Rejimin devrilmesinin ardından Beşar Esad da Rusya'ya kaçmıştı.

Şam'da binlerce kişi, iktidarın devrilmesinin ardından geçtiğimiz hafta Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmıştı. Ülkenin dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar kutlamaların da merkezi haline gelen tarihi camiye akın etmiş, cemaat cuma namazında birlikte saf tutmuştu.

Suriye'de Baas Rejiminin Devrilmesi: Emevi Camisi'ndeki Hafız Esed Adı Kırıldı

MİT BAŞKANI DA EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da beraberindeki heyetle geçen hafta perşembe günü Şam'a giderek Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

Suriye'de Baas Rejiminin Devrilmesi: Emevi Camisi'ndeki Hafız Esed Adı Kırıldı

HAFIZ ESAD'IN ADI KIRILDI

Emevi Camii'nde Esad rejimi sonrası kılınan ikinci cuma namazı öncesinde halk tarafından duvarda yer alan Hafız Esad'ın adı kırıldı. Levhadaki Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde, "Bu cami mümin başkan Hafız Esad döneminde yenilendi ve restore edildi." yazısı yer alıyordu.

Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camii, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Emevi Camii\'nde duvardaki Hafız Esad\'ın adı kırıldı

Hafız Esad, Hafız Esad, Politika, Suriye, Dünya, Cami, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    camiye kamera dokulmaz dua eden çekilmez Allah ile beraber olan insan reklama gerek duymaz. 12 7 Yanıtla
  • MERDEM:
    Rabbim nasip etsin inşallah Ailecek gitmeyi istiyoruz 5 2 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Bütün diktatörlerin adı,da, putları,da yıkılır insallah. Allah bize,de görmeyi nasip etsin inşallah. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.