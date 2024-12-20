27 Kasım'da operasyonlarına başlayan muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a ulaşarak 61 yıllık Baas rejimini devirmişti. Rejimin devrilmesinin ardından Beşar Esad da Rusya'ya kaçmıştı.
Şam'da binlerce kişi, iktidarın devrilmesinin ardından geçtiğimiz hafta Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmıştı. Ülkenin dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar kutlamaların da merkezi haline gelen tarihi camiye akın etmiş, cemaat cuma namazında birlikte saf tutmuştu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da beraberindeki heyetle geçen hafta perşembe günü Şam'a giderek Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.
Emevi Camii'nde Esad rejimi sonrası kılınan ikinci cuma namazı öncesinde halk tarafından duvarda yer alan Hafız Esad'ın adı kırıldı. Levhadaki Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde, "Bu cami mümin başkan Hafız Esad döneminde yenilendi ve restore edildi." yazısı yer alıyordu.
Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camii, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı - Son Dakika
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