Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu

Geniş Video İzle

Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed El Beşir, 1 Mart tarihine dek geçici hükümetin başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

10.12.2024 18:23  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl Esad ailesinin de 53 yıl süren iktidarı devrildi. Gözler geçiş dönemine çevrildi. Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak duyurulan İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir'den ilk açıklama geldi. El-Beşir, 1 Mart tarihine kadar Suriye'nin geçici başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama! Görev süresi belli oldu

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 53 yıllık Esad iktidarının muhalif silahlı güçler tarafından devrilmesinin ardından Şam'ın kontrolünü ele alan Heyet El Tahrir Şam grubu, İdlib bölgesinin başbakanı olan Muhammed El Beşir'i 'geçici başbakan' olarak atamıştı. Devrik Beşar Esad yönetiminin son başbakanı olan Muhammed el-Celali, HTŞ lideri Colani ve başbakan olarak atanan El Beşir'le görüşmüş ve devir işlemlerini gerçekleştirmişti.

Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama! Görev süresi belli oldu

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib'e bağlı Jabal Zawiya'da doğdu. 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan el-Beşir, 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'ne bağlı bir gaz tesisinin kuruluşunda mühendis olarak görev yaptı. Beşir, Ocak ayından bu yana İdlib bölgesini yöneten Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin Başbakanı olarak görev yapıyordu.

Suriye\'nin yeni başbakanı El-Beşir\'in görev süresi belli oldu

Uluslararası İlişkiler, Halep Üniversitesi, Politika, Suriye, Dünya, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • okan:
    Esad çıldırıyordur şimdi 25 3 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    İnşallah en kısa sürede herşey yoluna girer 19 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
01:15 ABD’den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama
01:09 Rötarlı uçuslarda yeni dönem Yolcuya tazminat ödeyecekler Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler
00:37 ABD: Suriye halkı Esad’ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor
00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 19:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.