Suriye\'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı bildirildi.

YPG, ÇATIŞMALARA TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLİYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktardı. Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN MUTABAKAT

10 Mart 2025 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG arasında imzalanan mutabakat, Suriye'nin ulusal birliğini yeniden tesis etmeyi ve ülkenin kuzeydoğusundaki ayrılığı sona erdirmeyi hedefleyen tarihi bir çerçeve anlaşmasıdır.

Metin, tarafların öncelikle Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkesin derhal uygulanması konusunda anlaştığını teyit etmektedir. Mutabakatın temel direğini, SDG'nin askeri ve idari yapılarının Suriye devletinin ulusal kurumlarına tam entegrasyonu oluşturmaktadır. Buna göre, kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapılarının, havalimanlarının ve hayati önem taşıyan petrol ile gaz sahalarının yönetimi, kademeli bir süreçle Suriye devlet otoritesine devredilecektir. Bu entegrasyonun nihai amacı, Suriye devletinin ülkenin bütünlüğü üzerindeki otoritesini pekiştirmektir.