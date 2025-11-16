Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Suriye\'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
16.11.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin doğusundaki Rakka'da, ordu güçleri ile SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, terör örgütünün bölgeye takviye gönderdiği öğrenildi.

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı bildirildi.

YPG, ÇATIŞMALARA TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLİYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktardı. Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN MUTABAKAT

10 Mart 2025 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG arasında imzalanan mutabakat, Suriye'nin ulusal birliğini yeniden tesis etmeyi ve ülkenin kuzeydoğusundaki ayrılığı sona erdirmeyi hedefleyen tarihi bir çerçeve anlaşmasıdır.

Metin, tarafların öncelikle Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkesin derhal uygulanması konusunda anlaştığını teyit etmektedir. Mutabakatın temel direğini, SDG'nin askeri ve idari yapılarının Suriye devletinin ulusal kurumlarına tam entegrasyonu oluşturmaktadır. Buna göre, kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapılarının, havalimanlarının ve hayati önem taşıyan petrol ile gaz sahalarının yönetimi, kademeli bir süreçle Suriye devlet otoritesine devredilecektir. Bu entegrasyonun nihai amacı, Suriye devletinin ülkenin bütünlüğü üzerindeki otoritesini pekiştirmektir.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    alani paylasamamislardir abd bunlari kullandi sonrada satti simdi birbirlerine düştüler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı 500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı İşte il il yeni fiyatlar Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

17:59
Fenerbahçe’ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok
17:36
Real Madrid’in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
17:22
Şanlıurfa’daki göçük faciasında kahreden detay İkisi de çocuktu
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
16:24
Soruşturma derinleşiyor Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
15:00
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
14:49
Manisa’da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 18:13:37. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.