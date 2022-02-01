Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir olayı gündeme getirdi. Özdağ, El Bab'taki elektrik kesintisine kızan yüzlerce Suriyelinin, Türk şirketini bastığını belirtti.
Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bedava elektrik verdiğimiz, bedava ekmek verdiğimiz yolunu, hastanesini yaptığımız Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab'ta elektrik kesintisi üzerine ayaklanan Suriyeliler, Türk şirketinin binasını bastı! Ensar-Muhacir kavgası Türkiye'ye sıçramadan sığınmacıların ülkelerine dönmesi şart."
Son Dakika › Dünya › Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı - Son Dakika Dünya