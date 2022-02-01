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Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı - Son Dakika

Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı

01.02.2022 21:35
Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab'ta elektrik kesintisi üzerine ayaklanan Suriyeliler, Türk şirketinin binasını bastı" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir olayı gündeme getirdi. Özdağ, El Bab'taki elektrik kesintisine kızan yüzlerce Suriyelinin, Türk şirketini bastığını belirtti.

"SIĞINMACILARIN ÜLKESİNE DÖNMESİ ŞART"

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bedava elektrik verdiğimiz, bedava ekmek verdiğimiz yolunu, hastanesini yaptığımız Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab'ta elektrik kesintisi üzerine ayaklanan Suriyeliler, Türk şirketinin binasını bastı! Ensar-Muhacir kavgası Türkiye'ye sıçramadan sığınmacıların ülkelerine dönmesi şart."

Suriye'de korkutan anlar! Elektrik kesintisine kızan yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
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Ümit Özdağ, El Bab, Suriye, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı - Son Dakika
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