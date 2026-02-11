Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri, El-Tanf üssünü tamamen boşalttı - Son Dakika
Dünya

Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri, El-Tanf üssünü tamamen boşalttı

Suriye\'deki uluslararası koalisyon güçleri, El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
11.02.2026 23:03
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünü tamamen boşalttığını ve Ürdün'e geçtiğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünden tamamen çekildiğini açıkladı.

ÜRDÜN TOPRAKLARINA GEÇTİLER

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, koalisyona ait askeri araçlardan oluşan bir konvoy üssü terk ederek Ürdün topraklarına geçti. Böylece Suriye çölünde stratejik öneme sahip en hassas askeri noktalardan birindeki çekilme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

SURİYE ORDUSU ÜSSE GİRİŞ YAPTI

Gözlemevi'nin açıklamasında, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusunun üsse giriş yaptığı, yeni askeri mevziler oluşturduğu ve güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi. Gözlemevi'ne göre geri çekilme faaliyeti, yabancı ülkelerden askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına yönelik yeniden değerlendirmelere ilişkin daha kapsamlı tartışmaların ortasında gerçekleşti.

EL-TANF ÜSSÜ

Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan El-Tanf askeri üssünün yıllar boyunca koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı ve üs çevresindeki 55 kilometrelik bölgenin Suriye'nin doğu çölünü ve kilit ikmal yollarını gözlemlemek için stratejik bir nokta görevi gördüğü biliniyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri, El-Tanf üssünü tamamen boşalttı - Son Dakika

22:33
SON DAKİKA: Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri, El-Tanf üssünü tamamen boşalttı - Son Dakika
