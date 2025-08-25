Suriye'den ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı - Son Dakika
Dünya

Suriye'den ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı

Suriye'den ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı
25.08.2025 18:50
Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü, ABD Kongresi'ne Suriye'ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısında bulundu. SAAPP'in yaptığı açıklamada, bu adımın Suriye halkının haklarını yeniden kazanması için önemli olduğu belirtildi.

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü'nden (SAAPP) ABD Kongresi'ne yönelik yapılan çağrıda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması istendi.

Suriye'den ABD Kongresi'ne yaptırım çağrısı geldi. Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü'nden (SAAPP) yapılan açıklamada Kongre'ye Suriye'ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması için çağrı yapıldı.

ABD'YE DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Açıklamada, bu adımın Suriye halkının haklarını yeniden kazanması için önemli olduğu vurgulandı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD'li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği" ifade edildi.

"SURİYE'NİN YANINDA DURAN HERKESE MİNNETTARLIĞIMIZI SUNUYORUZ"

Açıklamada, "Suriye'nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SAAPP, Suriyeli ve ABD'li toplumlar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmeyi amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Dünya Suriye'den ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı

17:10
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den ’’Araları açık’’ dedikodularını bitiren pozlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den ''Araları açık'' dedikodularını bitiren pozlar
SON DAKİKA: Suriye'den ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı - Son Dakika
