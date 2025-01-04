Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Katar, BAE ve Ürdün\'ü Ziyaret Edecek

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SURİYE Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretin ardından Katar, BAE ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Açıklamasında, "Bu hafta ülkem Suriye'yi temsilen Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki kardeşlerimize resmi bir ziyarette bulunacağım. Bu ziyaretlerin istikrarı, güvenliği, ekonomik iyileşmeyi desteklemeye ve seçkin ortaklıklar kurmaya katkıda bulunmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.