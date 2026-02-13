Suriye Gaziantep\'te Konsolosluk Açıyor

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'nın Bonn kentindeki Suriye Konsolosluğu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bir konsolosluk açılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Şeybani, konsolosluk ağının genişletilmesi planı kapsamında Gaziantep ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde açılacak yeni temsilciliklerin bölgedeki Suriye vatandaşlarının üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.