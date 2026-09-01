Suriye\'nin İdlib ilinde Binniş\'te mühimmat yüklü araç infilak etti, 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

SURİYE'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib ilinin doğusundaki Binniş'te, mühimmat yüklü bir aracın bilinmeyen nedenle infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.