Suriye\'nin yeni Savunma Bakanı Kasra\'dan terör örgütü YPG\'ye ültimatom

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Hamza Dağ: AK Parti 2038\'de de iktidar olmaya devam edecek

Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. Ebu Hasan el Hamavi ismiyle bilinen Ebu Kasra, bu ay Esad'i deviren askeri operasyonlara liderlik eden Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) grubunun üst düzey isimlerinden biri.

"BÖLÜNME, FEDERALİZM GİBİ PROJELER OLMAYACAK"

İlk röportajını veren Kasra, PKK/YPG/SDG terör yapılanmasına adeta ültimatom verdi. "Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ ASKERİ KURUM MASAYA YATIRILDI

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre yeni Suriye yönetiminin fiili lideri Ahmed el- Şara cumartesi günü silahlı gruplarla yaptığı toplantıda yeni Suriye'de askeri kurumun nasıl şekilleneceğini tartıştı. Yeni Suriye yönetimi Başbakanı Muhammed el Beşir bu hafta yaptığı açıklamada savunma bakanlığının eski gruplar ve Esad'ın ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.