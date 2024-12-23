Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. İlk röportajında terör örgütü PKK/YPG/SDG'ye adeta ültimatom veren Kasra "Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" dedi.

23.12.2024 08:37  Güncelleme: 09:05
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Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. Ebu Hasan el Hamavi ismiyle bilinen Ebu Kasra, bu ay Esad'i deviren askeri operasyonlara liderlik eden Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) grubunun üst düzey isimlerinden biri.

"BÖLÜNME, FEDERALİZM GİBİ PROJELER OLMAYACAK"

İlk röportajını veren Kasra, PKK/YPG/SDG terör yapılanmasına adeta ültimatom verdi. "Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ ASKERİ KURUM MASAYA YATIRILDI

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre yeni Suriye yönetiminin fiili lideri Ahmed el- Şara cumartesi günü silahlı gruplarla yaptığı toplantıda yeni Suriye'de askeri kurumun nasıl şekilleneceğini tartıştı. Yeni Suriye yönetimi Başbakanı Muhammed el Beşir bu hafta yaptığı açıklamada savunma bakanlığının eski gruplar ve Esad'ın ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.

Suriye\'nin yeni Savunma Bakanı Kasra\'dan terör örgütü YPG\'ye ültimatom

Orta Doğu, Politika, Suriye, Terör, Dünya, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tscherkes Schamil:
    Siz, sözde Türkiyenin desteği ile pkkyı süpüreceksiniz, parçalanmamış Suriye toprakları misyonu adı altında. İtrail gelecek Suriyeyi süpürecek komple. itrail bu şekilde kürdistan sözünü ben bozmadım Türkler sizi yıktı diyecek. Oyunu kuranlar bozanlar hep aynı. tahtlarda oturanlarda onların piyonu. 4 22 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Esad'ın eski subaylarindan uzak durmak lazım Esad gibi,hepsi korkak ve rüşvetçi bir yapıya sahiptir 12 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Boş laf salatası yapıyorlar hepinizde Tramp amcasızın ağzına içinde çıkacak lafı bekliyor sunuz 0 1 Yanıtla
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