Suriye ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Esad Hasan Şeybani'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmenin ve ortak ilgi alanlarına giren konularda iş birliğini genişletmenin yollarının ele alındığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmelerin değerlendirildiği de belirtildi.