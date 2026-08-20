Suriye ve Pakistan'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Suriye ve Pakistan'dan İşbirliği Vurgusu

Suriye ve Pakistan\'dan İşbirliği Vurgusu
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Pakistan'da ikili ilişkileri ve iş birliği alanlarını görüştü.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile siyaset, savunma, ticaret, yatırım ve eğitim ve gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya iyi dileklerini ileterek Pakistan'ın Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini teyit etti. Şerif ayrıca, İslamabad yönetiminin Golan Tepeleri konusunda Suriye'nin duruşunu kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi. Görüşmede iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusuna da değinen Şerif, bu adımın halklar arasındaki etkileşimi artıracağını ve Pakistan'dan Suriye'deki dini mekanları ziyaret edenlerin ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise ülkede devam eden siyasi geçiş süreci ve ülkenin yeniden inşası çalışmaları hakkında Şerif'e bilgi verdi. Pakistan'a geçmiş yıllardaki istikrarlı desteğinden ötürü teşekkür eden Şeybani, kurumsal iş birliği mekanizmaları aracılığıyla ikili temasları yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti. Şeybani ayrıca, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrara sağladığı yapıcı katkılara dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Pakistan, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ve Pakistan'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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