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Suudi Arabistan, 70 yıl sonra alkollü içki satışına izin verecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan, 70 yıl sonra alkollü içki satışına izin verecek

Suudi Arabistan, 70 yıldan sonra Riyad'da alkollü içki satan bir mağaza açacağını duyurdu. Alkol satışı, 1952'de bir prensin sarhoşken bir İngiliz diplomatı öldürmesi sonucunda yasaklanmıştı. Yeni mağaza, Riyad Diplomatik Bölgesi'nde yer alacak ve diplomatik personellere hizmet verecek. Mağaza, alkol kaçakçılığına karşı bir önlem olarak görülüyor.

Suudi Arabistan, 70 yıl sonra alkollü içki satışına izin verecek
25.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:02
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Suudi Arabistan, 70 yıldan fazla bir süre sonra Riyad'da alkollü içki satan bir mağaza açacağını duyurdu. İlk müşteriler, yıllardır resmi diplomatik kurye olarak bilinen mühürlü paketlerle içki ithal eden diplomatik personel olacak.

Suudi yetkililer, mağazanın "alkol kaçakçılığına karşı" bir önlem olduğunu belirtti. 1952 yılında Kral Abdulaziz'in oğullarından biri sarhoşken bir İngiliz diplomatı öldürdükten sonra içki satışına yasak getirildi.

Yeni mağaza, belgelere göre şehir merkezinin batısındaki Riyad Diplomatik Bölgesi'nde yer alacak.

Kaynaklar, mağazanın önümüzdeki haftalarda açılmasının beklendiğini söylüyor. Ancak, belgelere göre bazı sınırlamalar olacak.Diplomatlar önceden kaydolmalı ve hükümetten izin almalı, mağazaya 21 yaşın altındaki kişiler alınmayacak.

Belgede aylık sınırlamaların uygulanacağı da belirtiliyor. Ancak, AFP'nin gördüğü belgede, bunların özellikle sıkı olmayacağı belirtiliyor. Müşteriler aylık 240 "puan" ile sınırlı olacak. Bir litre içki altı puan, bir litre şarap üç puan ve bir litre bira bir puan değerinde olacak.

Dokümandan anlaşıldığı kadarıyla, diplomatik ayrıcalıklara sahip olmayan "sıradan" yabancılar alkol alamayacak.

İslam'a göre alkol yasak olsa da, Suudi Arabistan, 1952'ye kadar krallığın içinde bulunmasına karşı hoşgörülü bir tutum sergiliyordu. Bu durum, prens Mishari bin Abdulaziz Al-Saud'un 1951'de Cidde'deki bir fonksiyonda kendisine başka bir içki doldurmayı reddettiği için İngiliz başkonsolosu Cyril Ousman'ı vurmasıyla değişti. Bir yıl sonra Kral Abdulaziz, alkolün tamamen yasaklanmasını emretti. Mishari cinayetten mahkum oldu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Suudi Arabistan, Riyad, Politika, Dünya, Son Dakika

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