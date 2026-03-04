Suudi Arabistan 9 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
04.03.2026 08:49
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 9 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

SUUDİ Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın hava sahasına giren 9 insansız hava aracı (İHA) anında düşürüldü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

