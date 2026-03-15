Suudi Arabistan\'da 3 İHA İmha Edildi

SUUDİ Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 3 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sanal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 3 insansız hava aracı (İHA) önlenerek imha edildi" denildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.