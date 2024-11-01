Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi - Son Dakika
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Dünya

Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi

Suudi Arabistan\'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi

Suudi Arabistan'ın Hayber Vahası'nda Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık bir kent bulundu. Fransız arkeolog Guillaume Charloux liderliğindeki ekip, bu kentin MÖ 2400'lü yıllarda kurulduğunu ve yaklaşık 500 kişinin yaşadığını belirledi. Kentte yönetim merkezi, planlı sokaklar, bahçeler ve mezarlık alanı bulunuyor. Kazılarda değerli eserler ve çömlek parçaları bulundu. Kentin MÖ 1300'lü yıllarda neden terk edildiği henüz bilinmiyor.

01.11.2024 15:27
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Suudi Arabistan'ın Hayber Vahası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda, Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık bir kent ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı düşünülen antik kent, göçebe toplulukların yerleşik hayata geçişini gözler önüne seriyor.

Fransız arkeolog Guillaume Charloux başkanlığındaki ekip, kentin MÖ 2400'lü yıllarda kurulduğunu belirledi. 14.5 kilometrelik surlarla çevrili kentte, yönetim merkezi, planlı sokaklar, bahçeler ve mezarlık alanı bulunuyor.

Kazılarda hançerler, baltalar ve akik taşından yapılmış yüzükler gibi değerli eserler bulundu. Arkeologlar ayrıca çok sayıda çömlek parçasına da ulaştı.

AFP'ye konuşan Charloux, "Bulgularımız, el-Natah halkının bölgeye özgü bir kentleşme süreci yaşadığını gösteriyor" dedi. Çölün ortasındaki verimli vahanın önemli bir tarım ve ticaret merkezi olduğu düşünülüyor.

Kentin MÖ 1300'lü yıllarda neden terk edildiği henüz bilinmiyor. Bölgedeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Ocak ayında yakındaki Tayma Vahası'nda da benzer bir yerleşim yeri bulunmuştu. Bu keşifler, antik dönemde Arap Yarımadası'ndaki yaşam hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi

Suudi Arabistan, Kültür Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • hasan h. Bey:
    arab seviciler gidip yasayabilir.turkiye laiktir laik kalacak. 17 72 Yanıtla
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