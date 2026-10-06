Suudi Arabistan'da Cizan ve Necran havalimanlarına saldırılarda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Cizan ve Necran havalimanlarına saldırılarda 3 kişi yaralandı

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Suudi Arabistan\'da Cizan ve Necran havalimanlarına saldırılarda 3 kişi yaralandı
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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, dün akşam Cizan ve Necran'daki havalimanlarına iki ayrı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırılarda 3 kişi yaralandı, havalimanlarında sınırlı hasar oluştu ve güvenlik önlemleri alındı.

(ANKARA) - Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran kentlerindeki havalimanları, Yemen'deki Husilerle çatışmaların tırmandığı sırada iki ayrı saldırının hedefi oldu. Saldırılarda 3 kişinin yaralandığı ve havalimanlarında sınırlı hasar meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların ardından havalimanlarında meydana gelen hasarın değerlendirildiği, yolcular ve çalışanların güvenliğinin sağlanması ile ülkenin sivil havacılık sisteminin güvenliğinin korunmasına yönelik önlemlerin alındığı kaydedildi.

Saldırılar, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla başlattığı operasyonların ardından bölgede çatışmaların yoğunlaştığı dönemde gerçekleşti. Suudi Arabistan'ın da Yemen'deki operasyona destek amacıyla hava saldırılarını artırdığı bildirildi.

Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Husi saldırılarında daha önce havalimanlarının yanı sıra petrol tesisleri ve askeri noktalar da hedef alınmıştı.

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanHavacılıkGüvenlikSavunmaDünyaSon Dakika

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