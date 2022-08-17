Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17.08.2022 13:18
Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Suudi Arabistan'da evli ve iki çocuk annesi, doktora öğrencisi Salma al-Shehab'ın Twitter hesabı kullandığı tespit edildi. Muhalifleri ve aktivistleri takip edip paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Shehab, "bir internet sitesini kamuoyunda kargaşaya yol açmak, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" için kullandığı gerekçesiyle 34 yıl hapis cezası aldı.

İngiltere'de Leeds Üniversitesinde doktora öğrencisi olan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab, Ocak 2021'de tutuklandı.

3 YIL HAPİS CEZASI 34 YILA ÇIKARILDI

Evli ve iki çocuk annesi al-Shehab, ilk önce özel bir terör mahkemesi tarafından Twitter hesabı bulunduğu, "bir internet sitesini kamuoyunda kargaşaya yol açmak, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" için kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz mahkemesi ise geçtiğimiz pazartesi günü cezayı arttırarak al-Shehab'ı 34 yıl hapse mahkum etti ve 34 yıl da seyahat yasağı getirdi.

KADIN HAKLARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORDU

Salma al-Shebab, Twitter hesabından Suudi Arabistan'da kadın hakları çağrısında bulunuyordu. Muhalif eylemcilerinin paylaşımlarını retweet'leyen doktora öğrencisi, tutuklu eylemcilerin serbest bırakılması çağrısı da yapmıştı.

YORUMLAR
500
Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor Öfkesi sonu oluyordu! Araca döktüğü benzin kadının yüzünde patladı Öfkesi sonu oluyordu! Araca döktüğü benzin kadının yüzünde patladı
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Twitter, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, 'sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak' suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:29 Adana'da ucuz halı izdihamı yaşanan mağaza ruhsatsız çıktı! Zabıta, mağazanın kapısına kilit vurdu
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement