Suudi Arabistan'da Hac İbadeti Sırasında En Az 14 Ürdün Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan en az 14 Ürdün vatandaşı sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 17 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşamlarını yitirenlerin cenazelerinin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesiyle ilgili prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyonun sürdüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kayıpların bulunabilmesi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, İran Kızılayı'nın 5 İranlı hacı adayının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Hacı adaylarının ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Suudi Arabistan yetkilileri, bu yıl 1 milyon 800 binden fazla kişinin Çarşamba günü sona erecek Hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkede olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Hac sırasında izdiham ve çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.

Bu yıl ise hacı adayları için en büyük tehdit, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde olması.

Mekke'de bugün hava sıcaklığının 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11:00-15:00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

2015'te Hac ziyareti sırasında çıkan izdiham sonucu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl da Hac sırasında en az 240 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını yitirmişti.