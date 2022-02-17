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Suudi Arabistan'da kadın makinistler: 30 kadın tren sürücüsü olarak işe alınacak, 28 bin kadın başvurdu - Son Dakika
BBC

Suudi Arabistan'da kadın makinistler: 30 kadın tren sürücüsü olarak işe alınacak, 28 bin kadın başvurdu

17.02.2022 15:59
Suudi Arabistan'da kadın makinistler: 30 kadın tren sürücüsü olarak işe alınacak, 28 bin kadın başvurdu

Kadınların iş hayatına katılımının son derece düşük olduğu Suudi Arabistan'da ilk kez bir demiryolu şirketi kadın makinist almak için iş ilanı verdi.

Suudi Arabistan'da 30 kadın makinist almak için ilan veren bir demiryolu şirketine 28 bin kadın başvurdu.

Başarılı adaylar bir yıllık eğitimden sonra Mekke ile Medine arasındaki hızlı trenleri kullanacak.

Kadınların işgücüne katılım oranı en düşük olan ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da ilk kez bu tür bir iş ilanı veriliyor.

Ancak son yıllarda bu konuda bazı adımlar atıldı.

Kadınların otomobil kullanma yasağı kaldırıldı ve seyahat etmeleri için yanlarında bir erkek olması zorunluluğu gevşetildi.

Yapılan bu değişiklikler kadınların çalışma hayatına katılımını artırdı. Son beş yıl içinde işgücüne katılan kadınların oranı ikiye katlanarak yüzde 33'e yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında işe giren kadın sayısı erkekleri geçti.

Ancak özellikle de kamu sektöründe çalışanların çoğu erkek.

İspanyol demiryolu şirketi Renfe'nin kadın makinist almak için verdiği ilan da bu nedenle kamu sektöründe çalışmak isteyen kadınların sadece çok küçük bir bölümünü tatmin edecek.

Son yıllardaki sosyal reformlara rağmen Suudi kadınlar hala ailelerindeki bir erkeğin izni olmadan evlenemiyor, cezaevinden çıkamıyor ve bazı sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

İnsan hakları kuruluşları, kadınların ayrıca aile, çocuklar konusunda alınacak kararlar, boşanma gibi konularda hala ayrımcılığa uğradığını vurguluyor.

Suudi Arabistan'da kadın makinistler: 30 kadın tren sürücüsü olarak işe alınacak, 28 bin kadın başvurdu
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Suudi Arabistan, Makinist, Medine, Mekke, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da kadın makinistler: 30 kadın tren sürücüsü olarak işe alınacak, 28 bin kadın başvurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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