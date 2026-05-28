Suudi Arabistan'dan Yemen'e 150 Milyon Dolar Akaryakıt Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'dan Yemen'e 150 Milyon Dolar Akaryakıt Desteği

Suudi Arabistan\'dan Yemen\'e 150 Milyon Dolar Akaryakıt Desteği
28.05.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Yemen'e elektrik santralleri için 150 milyon dolar acil akaryakıt desteği sağlıyor.

SUUDİ Arabistan'ın, Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde 'acil akaryakıt desteği' sağlama kararı aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Yemen'e elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde destek sağlayacağını belirtti.

Al Cabir, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda yardımın yapıldığını kaydederek, desteğin Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında sunulduğunu aktardı. Al Cabir, "Yemen'de elektrik santrallerinin yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yemen hükümetine '150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlanması' yönünde karar alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'dan Yemen'e 150 Milyon Dolar Akaryakıt Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt

09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:20:52. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Yemen'e 150 Milyon Dolar Akaryakıt Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.