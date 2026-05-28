Suudi Arabistan\'dan Yemen\'e 150 Milyon Dolar Akaryakıt Desteği

SUUDİ Arabistan'ın, Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde 'acil akaryakıt desteği' sağlama kararı aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Yemen'e elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde destek sağlayacağını belirtti.

Al Cabir, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda yardımın yapıldığını kaydederek, desteğin Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında sunulduğunu aktardı. Al Cabir, "Yemen'de elektrik santrallerinin yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yemen hükümetine '150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlanması' yönünde karar alındı" ifadelerini kullandı.