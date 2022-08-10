Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi

10.08.2022 16:08

Kahire'deki bir konferansta konuşma yapan Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi Muhammed Al Akhtani, bir anda kendinden geçti. Yere düşen Akhtani'nin hayatını kaybettiği duyurulurken ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen konferansta acı bir olay meydana geldi. Arabi21.co'nun haberine göre, Arap- Afrika Konferansı'nda konuşma yapan Al-Salam Holding Company'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Arabistan Mısır Büyükelçisi Muhammed bin Nasser bin Wazan Al- Akhtani, konuşmasını yaptığı sırada yere düştü.

KÜRSÜDE CAN VERDİ

O anlar video ile kayıt altına alınırken Muhammed Al Akhtani'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Büyükelçinin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
Berat Özdemir idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı Berat Özdemir idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement