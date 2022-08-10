Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen konferansta acı bir olay meydana geldi. Arabi21.co'nun haberine göre, Arap- Afrika Konferansı'nda konuşma yapan Al-Salam Holding Company'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Arabistan Mısır Büyükelçisi Muhammed bin Nasser bin Wazan Al- Akhtani, konuşmasını yaptığı sırada yere düştü.

KÜRSÜDE CAN VERDİ

O anlar video ile kayıt altına alınırken Muhammed Al Akhtani'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Büyükelçinin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.