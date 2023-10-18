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Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin - Son Dakika

Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin

Son Güncelleme: 18.10.2023 18:57

Suudi Arabistan, İsrail'le güney sınırında gerginlik yaşanan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Ayrıca, Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'da gösteri yapılan bölgelerden uzak durmaları ve Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan, İsrail'le güney sınırında gerginlik yaşayan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

"DERHAL ÜLKEYİ TERK ERDİN"

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Suudi yönetiminin Lübnan İsrail'le sınır olan güney bölgesindeki olayları yakından takip ettiği belirtilerek, bu ülkede bulunan tüm Suudi Arabistanlıların derhal Lübnan topraklarını terk etmesi istendi.

"LÜBNAN'A SEYAHAT ETMEYİN"

Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'da gösteri için toplanılan kalabalık bölgelerden uzak durulması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'dan Lübnan'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

LÜBNAN-İSRAİL SINIRI HAREKETLİ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi bugün, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. İsrail ordusu ise Lübnan'daki 2 askeri hedefin vurulduğunu ve Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açılması üzerine karşılık verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin - Son Dakika
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