Süveyda\'da Çatışmalar: 321 Ölü

SURİYE'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyinde yer alan Süveyda vilayetinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SNHR'nin, Suriye'deki sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen açıklamasına göre, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın olmak üzere en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların, Süveyda ilinin batı ve kuzey bölgelerinde devam ettiği aktarıldı.