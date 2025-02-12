Süveyş Kanalı Genişletme Projesi Tamamlandı

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MISIR, uluslararası ticaret trafiğini karşılama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla devam eden Süveyş Kanalı'nın genişletme projesinin hayata geçtiğini duyurdu.

Süveyş Kanalı'nın genişletilmesini kapsayan proje tamamlandı ve bu projenin küresel ticaret hareketliliğine katkı sağlayacağı belirtildi. Projeyi gerçekleştiren Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rebi, proje sayesinde kanalın kapasitesini güçlendirdiğini ve günlük gemi geçiş sayısının arttığını ifade etti. Ayrıca, Rebi, bu projenin küresel ticaret için en yüksek seyir güvenliğine ulaşmak ve deniz taşımacılığındaki yeni gelişmelere uyum sağlamak amacıyla hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Süveyş Kanalı'nı genişletme projesi, 24 Mart 2021'de 'Ever Given' isimli dev konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından gündeme geldi. Proje kapsamında kanalın bazı kısımlarına paralel kanallar yapılıp, çeşitli alanlarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi üzerinden Süveyş Kanalı'nın artan gemi trafiğine uyum sağlama kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyordu.