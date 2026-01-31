Tacizden tutuklanan adam cezaevine götürülürken kadın polisi taciz etti - Son Dakika
Tacizden tutuklanan adam cezaevine götürülürken kadın polisi taciz etti

Tacizden tutuklanan adam cezaevine götürülürken kadın polisi taciz etti
31.01.2026 13:32
ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Steven Devon Mason Rivers, cezaevine götürülürken bir kadın polisi taciz etti. Olay, kameralara yansıdı. Durumu fark eden başka bir görevli hemen müdahale etti. Rivers, birkaç gün önce Florida Memorial Üniversitesi öğrencisi bir genç kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

ABD'de yaşanan olay kamuoyunda infiale yol açtı. Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan bir şüphelinin, kelepçeli halde cezaevine götürülürken bir kadın polisi taciz ettiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, 30 yaşındaki Steven Devon Mason Rivers'ın Miami-Dade bölgesindeki Turner Guilford Knight Cezaevinin dar bir koridorunda polisler eşliğinde ilerlediği görülüyor. Rivers, sırtı kendisine dönük olan ve kahverengi takım elbise giyen kadın polisin bulunduğu yöne doğru umursamaz bir bakış atıyor.

Ellerinde kelepçe bulunmasına rağmen Rivers, kadına bakmadan sinsi bir şekilde elini arkasından uzatarak kadın polisi taciz etti. Ancak durumu fark eden başka bir görevli saniyeler içinde müdahale ederek Rivers'ı yakalıyor ve korkuluğa doğru iterek olası saldırıyı engelliyor.

Olay tutanaklara da yansıdı. Yetkililere göre Rivers, etkisiz hale getirildikten sonra gülerek "İyi yakaladın ama umurumda değil" şeklinde küfürlü ifadeler kullandı. Skandal anlar, Rivers'ın beyaz eşofmanla cezaevine sevk edildiği sırada güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu çirkin olay, Rivers'ın birkaç gün önce Florida Memorial Üniversitesi öğrencisi bir genç kadına tecavüz etmekle suçlanmasının hemen ardından yaşandı. Şüpheli, aynı gün içinde yakalanarak Miami Gardens Polis Departmanına teslim edilmişti.

Polisler tarafından tesis içinde götürüldüğü sırada kadın polisin yanından geçen Rivers'ın, hiçbir çekinme göstermeden taciz girişiminde bulunduğu belirtildi. Miami-Dade County kayıtlarına göre şüpheli, 510 bin 501 dolar kefaletle tutuklu bulunuyor.

Mahkemede konuşan Miami-Dade Bölge Yargıcı Mindy Glazer, Rivers için "Geçmiş suçları dikkate alındığında toplum ve özellikle Miami-Dade County'deki kadınlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü yaşanan olay sonrası Rivers hakkında; cinsel saldırıya teşebbüs, bir polis memuruna saldırı ve şiddet içermeyen şekilde göreve direnme suçlarından ek davalar açıldı.

Bu suçlamalar, pazar sabahı saat 07.00 sıralarında Florida Memorial Üniversitesi kampüsünde meydana geldiği iddia edilen tecavüz dosyasına da eklendi. Polis kayıtlarına göre Rivers, kampüse girmek için bir çitin üzerinden atladı ve otobüs durağında bekleyen mağdura yaklaştı. Mağdurun, ABD'de öğrenci vizesiyle eğitim gören Kolombiyalı bir üniversite öğrencisi olduğu açıklandı.

İddialara göre Rivers, genç kadına uzun süre baktı, ıslık çaldı ve görmezden gelinmesine rağmen takip etmeyi sürdürdü. Telefonunu kullanmak istediğini söyleyen şüpheli, reddedilince mağdurun telefonunu zorla aldı, çantasını yere fırlattı, onu duvara itti ve tecavüz etti.

Saldırı sonrası 911'i arayan genç kadın hastaneye kaldırılarak adli muayeneden geçirildi. Pazartesi günü kampüs çevresinde dolaşan şüpheli bir kişiyle ilgili ihbar alan polis, Rivers'la görüştü. Tecavüzü inkâr eden Rivers'tan alınan DNA örneğinin adli bulgularla eşleşmesi üzerine gözaltı kararı verildi.

Yetkililer, Rivers'ın geçmişinde de ani hırsızlık, ağır takip, ruhsatsız silah taşıma ve müstehcen teşhir gibi çok sayıda suç kaydı bulunduğunu açıkladı. Olay, ABD'de güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ve kadınlara karşı şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

