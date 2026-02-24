Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak - Son Dakika
24.02.2026 14:00
Kuzey Kore'de Kim Jong-Un sonrası olası liderlik senaryoları yeniden tartışılırken, devlet törenlerinde öne çıkarılan kızı Kim Ju Ae ile son parti yapılanmasında terfi ettirilerek konumu güçlenen Kim Yo Jong isimleri ön plana çıktı; uzmanlar, resmi bir halefiyet mekanizması bulunmayan ülkede güç geçişinin aile içi denge üzerinden şekillenebileceğini ve iki isim arasındaki nüfuz yarışının "taht mücadelesi" yorumlarına yol açtığını belirtiyor.

Dünyanın en kapalı toplumlarından biri olarak bilinen Kuzey Kore'de, lider Kim Jong-Un'un ölümünden ya da görevdeki gerilemesinden sonra kimin iktidara geçeceğine dair spekülasyonlar yeniden alevlendi. Analistler, Pyongyang'daki iç dengelerde iki güçlü ismin öne çıktığını belirtiyor: Genç kızı Kim Ju Ae ile kız kardeşi ve rejimin üst düzey yöneticilerinden Kim Yo Jong.

KİM JU AE POTANSİYEL HALEF OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kuzey Kore devlet medyasında son dönemde artan görünürlüğü ve resmi törenlerdeki konumuyla dikkat çeken Kim Ju Ae, dış istihbarat ve akademik çevrelerde "potansiyel halef" olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Ju Ae'nin bu şekilde öne çıkarılması, uzun vadeli bir liderlik planının işareti olabilir.

TERFİ KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Diğer tarafta ise uzun süredir yönetim içinde etkin rol oynayan Kim Yo Jong'un konumu daha da güçlendi. Son parti yapılanmasında Kim Yo Jong'un terfi ettirilmesi, rejim içindeki ağırlığının arttığı şeklinde yorumlandı. Hem Kore İşçi Partisi içinde hem de devlet yönetiminde kritik görevler üstlenen Kim Yo Jong, deneyimi ve siyasi etkisi nedeniyle olası bir geçiş sürecinde kilit rol oynayabilecek isimlerden biri olarak görülüyor.

TAHT MÜCADELESİ DERİNLEŞİYOR

Analistler, Kuzey Kore'de güç geçişinin resmî ve şeffaf bir halefiyet mekanizmasına dayanmadığını, daha çok aile içi denge ve elit kadroların kontrolü üzerinden şekillendiğini belirtiyor. Bu nedenle Kim Ju Ae ile terfi sonrası konumu güçlenen Kim Yo Jong arasındaki olası nüfuz rekabeti, dış gözlemciler tarafından "taht mücadelesi" olarak değerlendiriliyor.

14:35
