Üye Girişi
Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu - Son Dakika

Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu

24.09.2021 09:35

20 yıl sonra Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçiren Taliban verdiği ılımlı mesajlar sonrası açıklamaları ile sözlerini çabuk unuttu. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini açıklarken, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya haftalardır Afganistan'dan gelen haberlere ve görüntülere kilitlenmiş durumda. 20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren Taliban verdiği ılımlı mesajları çabuk unutmuşa benziyor. Zira ülkeden gelen görüntüler Taliban'ın ilk dönemi ile benzer bir yönetim anlayışı sürdüreceğini gözler önüne seriyor.

EL KESME CEZASI GERİ GELECEK

Taliban'dan bu durum teyit eden bir açıklama geldi. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezasının geri geleceğini açıkladı.

"KANUNLARIMIZI KURAN'A GÖRE YAPACAĞIZ"

Ülkenin başkenti Kabil'de The Associated Press'e konuşan Turabi, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" dedi. Turabi bu cezanın Taliban'ın ilk döneminden farklı olarak stadyumlarda yapılmayabileceğinin altını çizdi.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Taliban, Hırsızlar için uygulanan el kesme cezasının geri geleceğini duyurdu

Kuran-ı Kerim, Afganistan, Taliban, Turabi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, Hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezasının geri geleceğini duyurdu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! 11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 10:48 Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz
Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar 09:02 Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu 22:36 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Son Dakika Haberleri
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:48 Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
10:15 Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim
10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü
10:10 İntihar girişiminde bulunan vatandaş, soğuk hava sebebiyle hipotermi geçirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak         
11:13
Tümer Metin, yeni transfer Crespo'yu yerden yere vurdu: Fenerbahçe'de oynayamaz Tümer Metin, yeni transfer Crespo'yu yerden yere vurdu: Fenerbahçe'de oynayamaz         
11:00
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı         
10:38
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu         
22:28
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:18:00. #1.12#
SON DAKİKA: Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement