Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek

Afganistan'da ABD ve müttefiklerinin askerlerini çektiği süreçte 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, katı Şeriat hükümleri çerçevesinde yeni kurallar açıklamaya devam ediyor.

Euroweeklynews'te yer alan habere göre; kadınların tek başına seyahat etmesini yasaklayan Taliban, son olarak da mağazalardaki vitrin mankenlerinin başlarının kesilmesine karar verdi.

KAFALARI İSLAM'A AYKIRIYMIŞ!

Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı ile Herat vilayetindeki yerel Taliban yönetimi tarafından açıklanan kararda, vitrin mankenlerinin kafasının İslam'a aykırı olduğu belirtildi.

Herat'taki bakanlık yetkilisi Aziz Rahman, vitrin mankenlerini "heykel" olarak niteleyerek bu mankenlerin putlaştırılabileceğini savundu. Mağazalardan gelen itirazlara rağmen Rahman, vitrin mankenlerinin "kafalarının kopartılması" talimatı verdi ve emre uyulmazsa ağır cezalar verileceği uyarısında bulundu.

KADINLAR BÜTÜN HAKLARINI KAYBETMİŞTİ

Taliban'ın Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, Şeriat hükümlerine göre hırsızların ellerini keseceğini ve halka açık idamların uygulamaya konacağını açıklamıştı.

İnsan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası tepkilerin hedefindeki Taliban yönetimi, iktidarı ele geçirdikten sonra özellikle kadın haklarında elde edilen birçok kazanımı geri almıştı.

Ülkede Kadın İşleri Bakanlığı lağvedilmiş, kadınların televizyon programlarına çıkması yasaklanmış, kadınların yer aldığı afişler kaldırılmıştı. Bazı okullarda kız öğrencilere yönelik eğitim yasağı da tepki çekmişti.