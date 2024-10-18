Taliban'ın yasakları bitmiyor: Canlı olan hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek - Son Dakika
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Dünya

Taliban'ın yasakları bitmiyor: Canlı olan hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek

Taliban\'ın yasakları bitmiyor: Canlı olan hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, geçtiğimiz aylarda erkeklere getirdiği batılı görünme yasağından sonra bu kez yeni bir yasakla gündeme geldi. Medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasaklayan Taliban yönetimi, bu yasağı canlı varlıkların görüntülerinin şeriat yasasını ihlal ettiğini söyleyerek başlattı. Afgan yetkililer, yasağın tüm bölgeler için geçerli olduğunu ve kademeli olarak uygulanacağını belirtti.

18.10.2024 16:48
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Afganistan'daki Taliban yönetiminin hem kadınlar hem erkekler için getirdiği baskıcı yasakların ardı arkası kesilmiyor. Taliban hükümetinin, geçtiğimiz aylarda kadınların seslerini yükseltmesini, erkeklere bakmasını, erkeklerinde batılı gözükmesinin yasakladığı yeni kanunlar dünyanın gündemine oturmuşken bir yasak daha geldi. Ülke genelinde artık medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasaklandı. Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, "Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet, medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasakladı. Bu tedbirin kademeli olarak uygulanması için ise gazeteciler uyarıldı. Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, "Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Taliban geçtiğimiz aylarda, hareketin 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana uyguladığı katı şeriat hukuku anlayışına göre Afganların yaşamlarını düzenleyen 35 maddelik bir Emri bi'l Ma'ruf Nehyi ani'l Munker (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) yasası yayınladı. Yasa gereği, canlı varlıkların görüntülerini bulundurmak ve "şeriata ve dine düşman" ya da "Müslümanlara hakaret eden" içerikler kullanmak yasak. Ayrıca Kadınların seslerini yükseltmesi, kamusal alanda Kuran okuması ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklayan yasalar bulunuyor.

Erkeklerin görünüş veya davranış olarak Müslüman olmayanları taklit etmesi yasak. Bu da yaygın olarak kot pantolon ve Batılı saç modellerine yönelik yasak olarak yorumlanıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İnsan Hakları, Afganistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın yasakları bitmiyor: Canlı olan hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • VillaUmut:
    Geriye evrilen bir insan topluluğu.. Tek hücreli canlılar bile ileriye evriliyor :) Yine bir şeriatın uygulanma faciası! 124 56 Yanıtla
    Ayşe Onat:
    Arkadaşlar şeriat demek Allah'ın kanunları demek. Ama bu insanlar şeriat diye kendi saçma sapan kurallar silsilesini uygulatmaya ya da diğer deyişle dayatma yaparak insanların hayatlarına hükmediyorlar. Sizlere soruyorum gerçekten yüce Allah'ın insanların hayatlarını bu kadar. zorlaştıracağına inanıyormusunuz. Herşeye gücü yeten Rabbimizin bu kadar adaletsiz olacağını mı sanıyorsunuz. 1 0
  • Göksel Tuygun:
    Bizde de bunu isteyen bazı canlılar var neden oraya gitmediklerini merak ediyorum 115 49 Yanıtla
    Kemsl:
    Sen Yunanistan'a gittiğin gün onlarda oraya giderler,bizde rahat ederiz 1 0
  • İbrahim ozturk:
    şeriat isteyen zerzevatlar bu ülke size göre 92 46 Yanıtla
    Murat Sert:
    senden baslamak lazim arindirmaya :) 0 0
    Recep Özdoğan:
    niye sen kafirmisin 0 0
  • B BAYRAKTAR:
    Mağaradan bi tık ilerde… 67 27 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Toplum çıplaklar kampı olmktansa iyidr …zina olmaz,sarkıntılık olmaz kadınlar ve erkekler eşlerini aldatmaz …Bizim ülkede özgürlük adı altında dönmeyen olmayan pslkvarmı …yorumlara bakıyorum psliği isteyen ps beyinler nasılda kuduruyor …Bu arada İslamda ve Şeriat’da olmayan uygulamaları yapıyorlar bunuda not düşeyimde bazı ps beyinliler Şeriata laf ediyor Şeriatı bilmek istiyorsan kur’anı oku orda Allah c.c buyrukları var 40 53 Yanıtla
    Coşkun Aksu:
    Helal olsun 0 0
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