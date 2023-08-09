Tampa Belediye Başkanı Balık Tutarken 1.1 Milyon Dolar Değerinde Kokain Buldu - Son Dakika
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Tampa Belediye Başkanı Balık Tutarken 1.1 Milyon Dolar Değerinde Kokain Buldu

09.08.2023 19:26

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, ailesiyle Florida Keys'de balık tutarken 1.1 milyon dolar değerinde kokain buldu. Castor ve ailesi buldukları paketi yetkililere bildirdi. Paket, 23 Temmuz'da Marathon'un güneyinde bulundu ve içerisinde 25 tuğla kokain olduğu belirlendi. Castor, öncesinde Tampa Polis Departmanı'nda uzun yıllar hizmet vermiş bir isimdir.

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, ailesiyle Florida Keys'de balık tutarken 1.1 milyon dolar değerinde kokain buldu.Belediye Başkanı'nın ofisine göre, geçen ay Marathon'un güneyinde 70 pound (yaklaşık 31.75 kg) ağırlığında ve tahmini olarak 1.1 milyon dolarlık sokak değeri olan kokain içeren bir paket bulundu.

Belediye Başkanı balık tutarken 1.1 milyon dolar değerinde kokain buldu

Paket, 23 Temmuz'da US Border Patrol'e göre Marathon'un güneyinde bulundu. Castor ve ailesi paketi suyun üzerine çıkardıktan sonra, paketin yerini izledi ve bulguyu Monroe County Şerif Ofisi'ne bildirdi. Sınır Devriyesi ajanları, Miami Bölgesi'nden uyuşturucuyu aldı, sınır ajansı ve Monroe County Şerif Ofisi'ne göre.

Border Patrol'e göre, ambalaj 25 tuğla kokain içeriyordu.

"Tekne topluluğumuzun süregelen desteğini takdir ediyoruz. Bu İyi Niyet Elçisinin çabaları sayesinde, 70 pound kokain federal gözetim altında ve sokaklarımızdan uzak. Topluluğun şüpheli faaliyeti hemen yerel yetkililere bildirmesini teşvik ediyoruz," dedi Yardımcı Başkan Adam Hoffner.

Belediye Başkanı balık tutarken 1.1 milyon dolar değerinde kokain buldu

Mevcut belediye başkanlığı görevinden önce Castor, "Tampa Polis Departmanı'nda 31 yıl boyunca hemen hemen her kapasitede ve şehrin neredeyse her mahallesinde hizmet verdi. 2009'un Ekim ayında Castor, Tampa'nın ilk kadın Polis Şefi oldu ve altı yıl boyunca bu görevde bulundu," şehir Tampa web sitesindeki biyografisine göre.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Tampa Belediye Başkanı Balık Tutarken 1.1 Milyon Dolar Değerinde Kokain Buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tampa Belediye Başkanı Balık Tutarken 1.1 Milyon Dolar Değerinde Kokain Buldu - Son Dakika
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