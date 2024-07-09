Tanzanya'da Cumhurbaşkanının Fotoğrafını Yakarak Hakaret Eden Ressama Toplanan Para Cezası Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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Tanzanya'da Cumhurbaşkanının Fotoğrafını Yakarak Hakaret Eden Ressama Toplanan Para Cezası Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Karşılandı

Tanzanya'da bir portre ressamı, cumhurbaşkanının fotoğrafını yakarak hakaret ettiği bir video çektiği için 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ressama verilen cezayı toplayarak ödedi. Ressam, serbest bırakıldıktan sonra Tanzanyalılara teşekkür etti. Cezaya karşı çıkanlar, hükmün orantısız olduğunu savunurken, savcılık daha ağır bir cezanın cumhurbaşkanına saygısızlık etmeyi önlemek için gerekliliğini vurguladı.

09.07.2024 17:08
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Tanzanya'da cumhurbaşkanının fotoğrafını yaktığı bir video çekmesi nedeniyle geçen hafta hüküm giyen bir portre ressamına verilen 2 bin dolarlık para cezası, sosyal medya kullanıcıları tarafından toplandı.

Ressam Shadreck Chaula'ya, sosyal medyada yayılan video nedeniyle siber suçlardan 2 bin dolar para cezası verilmiş, parayı ödemediği takdirde iki yıl hapis cezası almasına karar verilmişti.

Chaula videoda bir yandan Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın fotoğrafını yakarken, bir yandan da hakaret ediyordu.

Serbest kalmasından sonra gazetecilere konuşan Chula "Yardımıma koştukları için Tanzanyalılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polis, Chaula'nın TikTok platformundaki videoda Cumhurbaşkanı Samia'ya karşı "ağır ifadeler" kullandığı için gözaltına alındığını söylemişti.

Mahkeme de video ile "siber taciz ve kışkırtma" suçunun işlendiğine hükmetti. Chaula geçen Perşembe günkü duruşmada cumhurbaşkanıyla ilgili yalan bilgiler yaymakla ve bu şekilde ülkenin siber suçlar yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Ressam, yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Cezaya karşı çıkanlar, orantısız bir hüküm verildiğini savunurken, daha ağır bir ceza için bastıran savcılık, bunun diğerlerinin cumhurbaşkanına "saygısızlık" etmesini önlemek için gerekli olduğunu vurguladı.

2018'de Tanzanya'da "sahte haberlere" karşı sert bir yasal düzenleme getirilmiş ve muhalifler yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçladığını söylemişti.

Sosyal medyada ceza parasının toplanmasını organize eden Godlisten Malisa'ya göre, kullanıcılar altı saat içinde 2100 dolar topladı.

Malisa kalan 100 doların da sanat faaliyetlerini desteklemek için Chaula'ya verildiğini belirtti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Tanzanya'da Cumhurbaşkanının Fotoğrafını Yakarak Hakaret Eden Ressama Toplanan Para Cezası Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanzanya'da Cumhurbaşkanının Fotoğrafını Yakarak Hakaret Eden Ressama Toplanan Para Cezası Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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