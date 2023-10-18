Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçirilmeli

İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda da yaralı var. Başarılı şarkıcı Tarkan, hastane katliamına "Acilen harekete geçmelidir" diyerek tepki gösterdi.

"BU SADECE SAVAŞ DEĞİL, İNSANLIK SUÇU"

X hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Dün İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.