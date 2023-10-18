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Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçirilmeli - Son Dakika

Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçirilmeli

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:32

Megastar Tarkan, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısına sessiz kalamayarak "Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir" dedi.

İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda da yaralı var. Başarılı şarkıcı Tarkan, hastane katliamına "Acilen harekete geçmelidir" diyerek tepki gösterdi.

"BU SADECE SAVAŞ DEĞİL, İNSANLIK SUÇU"

X hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Dün İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçirilmeli
Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçmeli

İsrail, Tarkan, Gazze, 3. Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçirilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarkan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Bu vahşetin durdurulması için harekete geçirilmeli - Son Dakika
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