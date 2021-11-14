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Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler - Son Dakika

Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler

14.11.2021 19:13

İbiza'da beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki erozyonun nedeniyle ilgili tartışma yaratan bilimsel bir tespit geldi. Ada gazetesi Diario de Mallorca'ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, erozyonun sebebinin sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler olduğunu belirtti.

İspanya'nın ünlü sahil kasabası İbiza'da bulunan Es Cavallet plajındaki kumda erezyonun nedeni araştırılıyordu. Konu hakkında biyolog Joan Carles Palerm'den tartışma yaratan açıklamalar geldi. Palerm, erozyonunun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi.

KUM TEPELERİ AŞINIYOR

CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor. Çevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.

1982 yılından beri yasal olarak koruma altında olan plaj, Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlar için mola yeri olarak bilinirken, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Çevreciler, İbiza'daki plajda cinsel ilişkiye girenlerin kum tepelerinde tahribata yol açması nedeniyle turistleri bilgilendirmek için birkaç yıl önce bir kampanya başlatsa da sorun çözülmedi.

"SEBEBİ CİNSEL İLİŞKİ"

Ada gazetesi Diario de Mallorca'ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, "Açık havada yapılan cinsel aktiviteler kum tepelerinin dağılmasına neden oluyor" dedi. Gazete aynı zamanda 'plajın korunan alanlarının çitle çevrildiğini fakat turistlerin bunu dikkate almadığını' yazdı. 'Açık havadaki ilişkiler, kum üzerindeki bitkilerin toprağı tutma özelliğini kaybederek zarar gördüğü' aktarıldı.

Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler

Mallorca, İspanya, İbiza, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler - Son Dakika
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