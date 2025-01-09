Tayland\'da filin turisti öldürmesi üzerine bakıcıya dava açıldı

Dünya

Taylan'da bir filin, İspanyol turisti öldürmesinin ardından filin bakıcısına dava açıldı. 22 yaşındaki Blanca Ojanguren García isimli turist, hayvanı yıkayan bakıcının fili itmesi sonucu başından yaralandı. Garcia kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzmanlar, filin turistlerle etkileşime girmesi nedeniyle stres yaşamış olabileceğini söyledi.

BAKICI İHMALKARLIKLA SUÇLANIYOR

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, 38 yaşındaki Theerayut Inthaphudkij'in 'ölüme neden olan ihmalkarlıkla' suçlandığını belirtti. Açıklamada, "İnsanların fillere dokunmasına, onları beslemesine, yıkamasına veya onlarla herhangi bir şekilde yakın etkileşime girmesine izin veren herhangi bir 'koruma alanı', filler için bir sığınak yeri değildir ve turistler ile hayvanların hayatlarını kritik tehlikeye atar" denildi.