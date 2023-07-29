Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı - Son Dakika
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Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı

29.07.2023 19:29

Tayland'ın Narathiwat eyaletinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 115'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni çelik kaynağı sırasında yaşanan teknik bir hataydı. Patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Tayland'da inşaat endüstrisinin güvenlik anlamında zayıf olduğu ve ölümcül kazaların sık görüldüğü biliniyor.

Tayland'da Narathiwat eyaletinde bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 115'den fazla kişi yaralandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland'ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

"TAM BİR KAOSTU"

Yetkililer, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda patlamaya çelik kaynağı sırasında yaşanan teknik bir hatanın neden olduğunu açıklarken patlamanın etkisiyle çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta yaşayan görgü tanığı Seksan Taesen, yüksek, gök gürültüsünü andıran bir ses duyduğunu ve tüm evin sallandığını söyledi. Patlamanın ardından dışarıya baktığını ifade eden Taesen, "Yıkılan bir ev ve yerde yatan insanlar gördüm. Tam bir kaostu" dedi.

İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ ARAÇLARIN ÜSTÜNE ÇÖKMÜŞTÜ

Tayland'da inşaat endüstrisinin güvenlik anlamında zayıf olduğu ve ölümcül kazaların sık görüldüğü bilinirken geçen ay başkent Bangkok'ta inşaat halindeki bir köprünün yoldan geçen araçların üstüne çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı - Son Dakika
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