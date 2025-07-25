Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti - Son Dakika
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Dünya

Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti

Tayland ve Kamboçya, Malezya\'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
25.07.2025 21:53
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Güney Doğu Asya'da patlak veren askeri gerginlik de uzlaşı sağlandı. Tartışmalı sınır hattında çıkan çatışmaların ikinci gününde Tayland ve Kamboçya, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in önerdiği ateşkesi prensipte kabul ettiklerini açıkladı.

Güney Doğu Asya'da patlak veren askeri gerginlikte uzlaşı sağlandı. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı; Tayland hükümeti de öneriyi prensipte kabul ettiklerini belirterek, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e teşekkür etti.

Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti

TAYLAND: HERHANGİ BİR ATEŞKES, SAHADAKİ KOŞULLARA UYGUN OLMALIDIR

Tayland Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tayland hükümeti, Tayland'ın prensipte tamamen kabul ettiği ve değerlendireceği ateşkes önerisi için Başbakan Enver İbrahim'e teşekkürlerini sunar." ifadesi kullanıldı. Öte yandan Kamboçya'nın gün boyu sınır bölgesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Herhangi bir ateşkes, sahadaki koşullara uygun olmalıdır." görüşü paylaşıldı. Kamboçya'nın eylemlerinin "iyi niyetten yoksun" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Tayland hükümetinin bağımsızlığını ve halkını sonuna kadar koruma sorumluluğu vardır." ifadesine yer verildi.

Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Malezya Başbakanı Enver İbrahim

KAMBOÇYA: SİLAHLI ÇATIŞMAYI ÇÖZMENİN YOLU TAYLAND TARAFININ İSTEKLİ DAVRANMASINDAN GEÇİYOR

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesi kabul ettiklerini belirterek "Tayland ve Kamboçya arasındaki mevcut silahlı çatışmayı çözmenin yolu, Tayland tarafının ateşkesi kabul etme konusunda istekli davranmasından geçiyor." dedi.

Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Kamboçya Başbakanı Hun Manet

MALEZYA, ATEŞKESİN UYGULANMASI İÇİN ZAMAN GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 2025 Uyuşturucuyla Mücadele Günü kutlamasında yaptığı konuşmada söz konusu ateşkese değindi. Enver İbrahim, her iki tarafın da askerlerini sınır bölgesinden çekmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güney Doğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında dün çıkan çatışmalarda, şu ana kadar Kamboçya'da 1, Tayland'da 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu. Taraflar, birbirini ilk ateşi açmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enver İbrahim, Doğu Asya, Politika, Kamboçya, Malezya, Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti - Son Dakika

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