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Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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BBC

Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tayvan\'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, A 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde bulunuyor. Deprem sonucunda bazı binalar kısmen çöktü ve tsunami uyarıları yapıldı. Depremde toprak kaymaları yaşandı ve elektrik ile internet kesintileri oldu. Deprem sonrasında artçı sarsıntılar meydana geldi ve Japonya ile Filipinler'de tsunami uyarıları yapıldı. Eylül 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ise 2400 kişi hayatını kaybetmişti.

03.04.2024 06:30  Güncelleme: 06:32
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Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, A 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS) depremin merkez üssünün Tayvan'ın Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Hualien'de bazı binalar kısmen çökerken, yan yatan yapılar da oldu.

Daha önce, Japonya ve Filipinler gibi çevre ülkelerde tsunami uyarıları yapıldı.

Başkent Taipei'de sarsıntı anında çekilen videolarda, sallanan binalar görüldü.

Tayvan'ın dağlık iç kesimlerinde çekilen görüntülerde de depremin toprak kaymalarına yol açtığı görülüyor.

Yerel kanallarda yer alan görüntülerde de çökmüş binalar ve evlerinden, okullarından tahliye edilenleri görmek mümkün.

Ada genelinde elektrik kesintileri oldu ve internet kesildi.

Deprem yerel saatle 07:58'de, yerin 15,5 kilometre altında meydana geldi. Daha sonra 4'ten büyük en az dokuz artçı sarsıntı meydana geldi.

Tayvan'ın kuzeyindeki Japonya'da tsunami uyarısı yapıldı ve dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği kaydedildi.

Flipinler'de de tsunami uyarısı yapıldı ve bölge halkına daha yüksek kesimlere gitmeleri tavsiye edildi.

Ancak iki saat sonra Büyük Okyanus Tsunami Uyarı Merkezi tehlikenin geçtiğin duyurdu.

Çin medyası, sarsıntının ülkenin güneydoğusundaki Fujian bölgesinin bazı yerlerinde hissedildiğini bildirdi.

Eylül 1999'da, Tayvan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem 2400 kişinin ölümüne yol açmış, 5 bin bina da yok olmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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