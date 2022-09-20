Tayvan'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi bu görüntülerle belgelendi! - Son Dakika
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Tayvan'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi bu görüntülerle belgelendi!

20.09.2022 10:17

Tayvan'da, Ada'nın güneydoğusunda önceki gün meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremden sonra en büyüğü 5,9 olan 74 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgeden gelen görüntüler ise depremin yıkıcı etkisini kanıtlar nitelikte.

Tayvan'da önceki gün meydana gelen 6,8'lik depremi izleyen 74 artçı sarsıntı yaşandı. Merkezi İklim Bürosunda (CWB) yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde de depremin merkez üssü yakınındaki Hualien şehrinde 5,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

1 ÖLÜ, 164 YARALI

Kaydedilen depremler nedeniyle binalar ve ulaştırma altyapısı hasar gördü. Afet Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, depremde şimdiye dek 1 kişi hayatını kaybederken, 164 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin, Hualien şehrinin Yuli ilçesinde çalıştığı çimento fabrikasında sarsıntıda devrilen makine parçasının altında kalan bir işçi olduğu kaydedildi.

Tayvan'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin yıkıcı etkisi böyle görüntülendi

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı Hualien'de 29 ve Taitung'da 23 depremzedenin geçici sığınaklara yerleştirildiğini bildirdi. Merkezi hükümet depremde konutları hasar görenlere kişi başına 954 dolar afet yardımı, ağır yaralananlara kişi başına yaklaşık 8 bin dolar, ölü ve kayıp kişilerin ailelerine ise yaklaşık 25 bin dolar afet yardımı ödeneceği belirtildi.

KÖPRÜLER ÇÖKTÜ

Depremde Hualien'de Şiuguluan Nehri üzerindeki Gaoliao ve Luntien köprüleri çökerken Yuli Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA), Dongli ilçesindeki tren istasyonunun çöken kubbesinin Hualien-Taitung treninin üzerine düştüğünü ve 6 vagonun raydan çıkmasına yol açtığını bildirdi. Raylardaki hasar nedeniyle istasyondaki tren seferlerinin durduruldu. Taitun'un Çangbin ve Hualien'in Yuli ilçelerinin bağlayan 30 No'lu kara yolu, çöküntü ve çatlaklar nedeniyle kapatıldı.

Tayvan'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin yıkıcı etkisi böyle görüntülendi

BİNLERCE HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Ekonomi Bakanlığı, depremin ardından Ada'da 22 bin 24 hanede elektrik kesintileri yaşandığını, altyapısı zarar gören 445 haneye hala elektrik sağlanamadığı bildirdi. 4 bin 842 hanede su kesintileri yaşanırken 1801 haneye hala su verilemediği kaydedildi.

YIKILAN YERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Her iki depremin de Ada'nın ortasındaki dağlık bölgenin altından geçen, uzun süredir deprem üretmeyen fay hattının hareketlenmesinden kaynakladığı bildirildi. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde depremin yıkıcı etkisi gözler önüne serildi. Hualien İlçesindeki Gaoliao Köprüsü'nün çöküşünün drone görüntüleri, durumun vahametini ortaya koyuyor.

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Son Dakika Dünya Tayvan'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi bu görüntülerle belgelendi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi bu görüntülerle belgelendi! - Son Dakika
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