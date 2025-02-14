Tayvan'da Fener Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Dünya

Tayvan'da Fener Festivali Coşkuyla Kutlandı

Tayvan\'da Fener Festivali Coşkuyla Kutlandı

Tayvan'da her yıl düzenlenen Fener Festivali'nde yüzlerce kişi bir araya gelerek dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Festival, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve geleneksel etkinliklerle zenginleştiriliyor.

14.02.2025 17:53  Güncelleme: 17:54
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TAYVAN'da Fener Festivali'ni kutlamak için bir araya gelen yüzlerce kişi, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

Tayvan'da her yıl düzenlenen Fener Festivali kapsamında yüzlerce kişi bir araya gelerek, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Eski zamanlarda kasabanın güvende olduğu haberini komşu kasabalara vermek için kullanılan fenerler, günümüzde yeni yıla dair güzel dilekleri gökyüzüne yansıtmak için kullanılıyor. Festival, her yıl ay takviminin ilk ayının 15'inde kutlanıyor.

Yetkililer, Fener Festivali için her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeye geldiğini belirterek, bu yıl da Tayvan'ın yüzlerce kişiyi ağırladığını bildirdi. Festival programında, geleneksel kıyafetlerle yapılan geçit törenleri, yerel dans gösterileri ve müzik performansları da yer aldı.

Kaynak: DHA

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