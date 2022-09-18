Tayvan'ın güneydoğusunda bugün meydana gelen 6,9'luk deprem korkuya neden oldu. Şiddetli depreme ilişkin görüntüler de çok geçmeden yayılmaya başladı.
Deprem sırasında Taoyuan kentindeki bir spor merkezinin tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda bir grup sporcu badminton oynuyordu.
Tavanın çökmesi sırasında sporcular can havliyle kaçmaya başladı. Çoğu sporcu kurtulurken, 1 sporcunun çöken tavan nedeniyle yaralandığı öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler - Son Dakika