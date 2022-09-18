Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler - Son Dakika
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Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler

18.09.2022 16:34

Tayvan'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği sırada bir spor salonunda kaydedilen görüntüler dehşet yaşattı. Görüntülerde tavanın çöktüğü sırada sporcularun can havliyle kaçması dikkat çekiyor.

Tayvan'ın güneydoğusunda bugün meydana gelen 6,9'luk deprem korkuya neden oldu. Şiddetli depreme ilişkin görüntüler de çok geçmeden yayılmaya başladı.

SPOR MERKEZİNİN TAVANI ÇÖKTÜ

Deprem sırasında Taoyuan kentindeki bir spor merkezinin tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda bir grup sporcu badminton oynuyordu.

1 KİŞİ YARALANDI

Tavanın çökmesi sırasında sporcular can havliyle kaçmaya başladı. Çoğu sporcu kurtulurken, 1 sporcunun çöken tavan nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler - Son Dakika
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