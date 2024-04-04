Tayvan'ın Hualien kentinde önceki gün meydana gelen ve şu ana kadar 10 kişinin öldüğü 7,4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde deprem etkisiyle yamaçtan devasa kayaların düştüğü görüldü. Kayaların bazı araçlara çarptığı, bazı araçların ise kayalardan kaçmaya çalıştığı kameraya yansıdı.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti. Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 1067 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin 5'inin kadın olduğu kaydedilmişti.
Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.
Son Dakika › Dünya › Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Uluslararası Özgürlük Filosu'nun bu ayın ortasında Gazze'ye doğru yola çıkmasının hedeflendiğini belirtti. Gemilerden birinin adı 'Anadolu', diğer geminin adı ise 'Vicdan' olacak. Anadolu gemisi Anadolu'nun yardımlarını ulaştıracak, Vicdan gemisi dünya genelindeki vicdan sahibi aktivistleri ve medya mensuplarını taşıyacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve yardım götürmek amacıyla gemileri kullanacak.
Libya Kızılayı, Sabrata kenti açıklarında 3 cesedin bulunduğunu duyurdu. Kızılay ekipleri, Sabrata polisinden cesetlerin kent sahiline vurduğu yönünde bir bildiri aldı. Sahilde yapılan aramalarda 3 kişinin cesedine ulaşıldı ve cesetler Sabrata Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Cesetlerin kimlikleri ve vatandaşı oldukları ülke hakkında henüz bilgi verilmedi. Libya, düzensiz göçmenler için Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçiş noktası olarak biliniyor.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırma operasyonlarını askıya aldı. Open Arms ve WCK'nın desteğiyle Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım söz konusu saldırının ardından bölgeye teslim edilmeden GKRY'ye geri dönmüştü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Panama ve Moğolistan'da düzenlediği ramazan programları kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Panama'da adalarda yaşayan 100 aileye gıda kolileri teslim edilirken, Moğolistan'da 1200 dar gelirli aileye gıda paketi dağıtıldı. Yardımlar, TİKA'nın bölgedeki ilk uluslararası kuruluş olması nedeniyle takdir topladı.
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