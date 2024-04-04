Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Tayvan'da geçtiğimiz gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremin etkisiyle bir yolda ilerleyen araçların üzerine yamaçtan devasa kayalar düştü. Bazı araçlara isabet eden devasa kayalar, bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

04.04.2024 23:22  Güncelleme: 23:26
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Tayvan'ın Hualien kentinde önceki gün meydana gelen ve şu ana kadar 10 kişinin öldüğü 7,4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde deprem etkisiyle yamaçtan devasa kayaların düştüğü görüldü. Kayaların bazı araçlara çarptığı, bazı araçların ise kayalardan kaçmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

TAYVAN'DAKİ DEPREM

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1067 KİŞİ YARALANDI

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti. Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 1067 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin 5'inin kadın olduğu kaydedilmişti.

Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

Tayvan\'daki 7,4\'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo: 10 kişi ölmüş. Üzücü. Yapı kayıt belgesi alıp güvence altına almış olsalardı keşke! 3 1 Yanıtla
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