Tayvan\'daki 7,4\'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünya

Tayvan'ın Hualien kentinde önceki gün meydana gelen ve şu ana kadar 10 kişinin öldüğü 7,4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde deprem etkisiyle yamaçtan devasa kayaların düştüğü görüldü. Kayaların bazı araçlara çarptığı, bazı araçların ise kayalardan kaçmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

TAYVAN'DAKİ DEPREM

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1067 KİŞİ YARALANDI

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti. Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 1067 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin 5'inin kadın olduğu kaydedilmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.