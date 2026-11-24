Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Avustralya'ya gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, MIKTA 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Avustralya'ya ulaştı. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Sidney Başkonsolosu Emre Özkan karşıladı" ifadelerine yer verildi.