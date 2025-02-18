TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito Tarafından Kabul Edildi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından İmparatorluk Sarayı'nda kabul edildi

Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildik. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.