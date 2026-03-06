İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kenti, ABD ve İsrail'in devam eden hava saldırılarının hedefi olurken, şehirde kaydedilen son görüntüler dikkat çekti.
Askeri üslerin ve stratejik noktaların hedef alındığı bölgede, bombardımanların gölgesinde sivil yaşamın sürdüğü gözlendi.
Saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde binlerce Tebrizli, kentin meydanlarında bir araya gelerek cuma namazını kıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen toplu ibadet, bölgedeki gerilime rağmen halkın sergilediği kararlılığın bir sembolü olarak uluslararası kamuoyuna yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.