Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı - Son Dakika
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

06.03.2026 16:45
ABD ve İsrail'in her gün hava saldırısı düzenlediği İran'ın Tebriz kentinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentte cuma namazı binlerce kişinin katılımıyla kılındı.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kenti, ABD ve İsrail'in devam eden hava saldırılarının hedefi olurken, şehirde kaydedilen son görüntüler dikkat çekti.

TEBRİZ'DE HAYAT HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Askeri üslerin ve stratejik noktaların hedef alındığı bölgede, bombardımanların gölgesinde sivil yaşamın sürdüğü gözlendi.

CUMA NAMAZINDA BİNLERCE KİŞİ SAF TUTTU

Saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde binlerce Tebrizli, kentin meydanlarında bir araya gelerek cuma namazını kıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen toplu ibadet, bölgedeki gerilime rağmen halkın sergilediği kararlılığın bir sembolü olarak uluslararası kamuoyuna yansıdı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

