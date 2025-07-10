Teksas\'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi

Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta yaşanan şiddetli sel felaketi şimdiye kadar 119 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece bu felaket, 2017'de 107 kişinin öldüğü Harvey Kasırgası'ndan daha ölümcül hale geldi.

Yetkililer ayrıca 161 kişinin hâlâ kayıp olduğunu duyurdu. Özellikle Teksas'ın orta kesimlerinde etkili olan ani su baskınları, çok sayıda yerleşim yerini sular altında bıraktı.

New Mexico eyaletinde de benzer bir tablo yaşandı. Salı günü, dağlık Ruidoso kasabasında aniden bastıran sel sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evlerin sel sularına kapıldığı ve sokakların adeta nehre dönüştüğü görülüyor.

Ulusal Hava Servisi, Ruidoso'da yaşanan selin çok tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşlara, "Sel sularında araç kullanmayın, akıntı aracınızı sürükleyebilir" uyarısında bulundu.

Yoğun yağışlar, daha önce yangınlarla tahrip olan topraklarda etkisini artırarak Ruidoso Nehri'nin sadece bir saat içinde 4,5 metre yükselmesine neden oldu. Nehir seviyesinin 6 metreyi geçerek rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Acil yardım ekipleri, Salı öğleden sonra bu acil durum ilan edildikten sonra 100'e yakın kişiyi kurtardı.

Ruidoso Belediye Başkanı Lynn Crawford, yaşanan felaketi "beklenenden çok daha ağır" olarak nitelendirerek, selin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.