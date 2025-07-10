Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi

Haberin Videosunu İzleyin
Teksas\'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
10.07.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Teksas\'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Haber Videosu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletinde yaşanan şiddetli sel felaketi, 119 kişinin hayatını kaybettiği bir trajediye yol açtı. Bu, 2017'deki Harvey Kasırgası'ndan daha ölümcül bir felaket olarak kaydedildi. Yetkililer, 161 kişinin hala kayıp olduğunu ve çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta yaşanan şiddetli sel felaketi şimdiye kadar 119 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece bu felaket, 2017'de 107 kişinin öldüğü Harvey Kasırgası'ndan daha ölümcül hale geldi.

Yetkililer ayrıca 161 kişinin hâlâ kayıp olduğunu duyurdu. Özellikle Teksas'ın orta kesimlerinde etkili olan ani su baskınları, çok sayıda yerleşim yerini sular altında bıraktı.

New Mexico eyaletinde de benzer bir tablo yaşandı. Salı günü, dağlık Ruidoso kasabasında aniden bastıran sel sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evlerin sel sularına kapıldığı ve sokakların adeta nehre dönüştüğü görülüyor.

Ulusal Hava Servisi, Ruidoso'da yaşanan selin çok tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşlara, "Sel sularında araç kullanmayın, akıntı aracınızı sürükleyebilir" uyarısında bulundu.

Yoğun yağışlar, daha önce yangınlarla tahrip olan topraklarda etkisini artırarak Ruidoso Nehri'nin sadece bir saat içinde 4,5 metre yükselmesine neden oldu. Nehir seviyesinin 6 metreyi geçerek rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Acil yardım ekipleri, Salı öğleden sonra bu acil durum ilan edildikten sonra 100'e yakın kişiyi kurtardı.

Ruidoso Belediye Başkanı Lynn Crawford, yaşanan felaketi "beklenenden çok daha ağır" olarak nitelendirerek, selin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi "Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası

13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:19
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
21:14
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
19:52
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var
ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 14:03:03. #7.12#
SON DAKİKA: Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.