Tel Aviv\'de İran\'ın vurduğu binada yangın çıktı

İran'dan yapılan saldırıda Tel Aviv'deki bir binada isabet aldı. Binada yangın çıktığı anların görüntüleri de kameralara yansıdı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

İsrail 'in başkenti Tel Aviv 'de İran 'ın saldırılarında isabet alan bir binada yangın çıktı. O anlar kameralarca kaydedilirken; ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaya başladığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.