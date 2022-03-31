Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı - Son Dakika
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Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı

31.03.2022 12:57
Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı

Ukrayna'da halen süren savaşın en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklar. Sık sık tecavüz iddialarının ortaya atıldığı Ukrayna cephesinde en son iddia; Rus askerlerinin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve bunu telsiz konuşmalarında anlattığı yönünde.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rus askerlerinin Ukrayna'da genç kadınlara tecavüz ettiği bir kez daha iddia edildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) tarafından elde edilen şok edici ses kaydında ise Rus askerlerinin telsiz üzerinden yaptıkları tecavüz eylemleri hakkında kendi ana dillerinde umursamadan konuştukları duyuldu.

"BİR KIZA TECAVÜZ ETTİLER"

Telsiz kayıtlarına yansıyan konuşmada, bir askerin "Burada üç tank adamımız var" dediği duyuluyor. Daha sonra başka bir asker "Bir kıza tecavüz ettiler 16 yaşındaydı" şeklinde sesleniyor. Telsizden olayı duyan bir başka Rus askeri ise olay karşısında şaşkın bir ses tonuyla "Bizim adamlardan biri mi yaptı?" şeklinde konuşuyor.

UKRAYNALI POLİTİKACI RUS ASKERLERİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Ukraynalı politikacı Maria Mezentseva geçtiğimiz günlerde Rus askerlerinin işgal sırasında uyguladığı kötü muamele ve tecavüz vakalarını tek tek anlatırken, ilk kez işgal sırasında bir tecavüz vakasıyla ilgili soruşturma açıldığı aktarmıştı.

"SARHOŞ RUS ASKERLERİ EVİ BASTI"

Mezentseva, Ukraynalı bir kadının, kocasının Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldükten sonra çocuklarının önünde tecavüze uğradığını söylemişti. Ukraynalı politikacı, sarhoş Rus askerlerinin bir evi bastığını, önce evdeki erkeği öldürdüklerini daha sonra ise çocuklarının önünde kadına tecavüz ettiklerini açıklamıştı.

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