Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı - Son Dakika
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Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı

Temsilciler Meclisi, Trump\'ın \'Büyük Güzel Yasa Tasarısı\'nı onayladı
04.07.2025 00:22
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ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iç politikadaki amiral gemisi olarak tanımladığı 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı 218 lehte 214 aleyhte oyla onayladı. Tasarı, vergi ve harcama kesintilerini içeriyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iç politikadaki amiral gemisi olarak lanse ettiği kapsamlı vergi ve harcama kesintisinin yer aldığı "Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nı (MEGA) 218 lehte 214 aleyhte oyla onayladı. Tasarı, imzalanmak üzere Trump'ın masasına gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politikadaki amiral gemisi olarak lanse ettiği kapsamlı vergi ve harcama kesintisinin yer aldığı "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" (MEGA), Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

4 OY FARKLA KABUL EDİLDİ

Salı günü Senato'dan geçen yasa tasarısı, 218 lehte 214 aleyhte oyla Temsilciler Meclisi'nden de geçti. MEGA, imzalanmak üzere Trump'ın masasına gönderildi.

9 SAATLİK KONUŞMAYLA REKOR

Oylama Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in tasarıya karşı yaklaşık 9 saat konuşarak işlemleri geciktirmesi nedeniyle bugün yapıldı. Jeffries, Temsilciler Meclisi tarihinin en uzun konuşma rekorunu kırdı. Demokratlar, tasarıya sosyal güvenlik ağını zayıflatacağı gerekçesiyle karşı çıkarken, Cumhuriyetçiler "ekonomik yeniden yapılanma" olarak nitelendirdikleri MEGA'yı savundu.

VERGİ İNDİRİMLERİ VE HARCAMA KESİNTİLERİYLE ŞEKİLLENEN PAKET

Trilyonlarca dolarlık yasa tasarısı, ulusal güvenlik için hem vergi kesintileri hem de fon artışlarını içeriyor. Pentagon ve sınır güvenliği gibi alanlara bütçe artışı sağlanırken, Medicaid gibi sosyal programlara yönelik şimdiye kadarki en büyük federal kesintiler planlanıyor. Cumhuriyetçiler, bu kesintilerle birlikte kamu harcamalarını dizginlemeyi ve mali disiplin sağlamayı hedefliyor.

TRUMP'IN İLK BÜYÜK YASAMA ZAFERİ

Tasarının Kongre'den geçmesi, Başkan Donald Trump'a ikinci dönemindeki ilk büyük yasama başarısını getirdi. Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki müttefikleriyle birlikte son günlerde parti içinde yoğun baskı kurarak, partiden ayrılma eğilimindeki üyeleri desteğe zorladı. Cumhuriyetçi Parti (GOP) liderleri, bu paketin Trump'ın göçmenlikten vergilere uzanan temel kampanya vaatlerini yerine getirme sürecinde kritik bir adım olduğunu vurguladı.

PARTİ İÇİ MUHALEFET AŞILDI

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Cumhuriyetçi Parti'nin neredeyse tüm üyelerini aynı çizgide buluşturmayı başardı. Mali şahinlerin yasa tasarısının devasa maliyetine yönelik uyarılarına ve bazı ılımlı üyelerin Medicaid kesintilerine itirazlarına rağmen, GOP yönetimi paketi geçirmekte kararlı davrandı.

"ANLAŞMAYI İMZALAYABİLECEK TEK KİŞİ VAR"

Cumhuriyetçi Temsilci Anna Paulina Luna, Trump'ın yasa tasarısına son dakikada yaptığı doğrudan müdahaleyi, "Anlaşmayı imzalayabilecek tek kişi var" sözleriyle değerlendirdi. Luna açıklamasında, Trump'ın liderliğinin Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı - Son Dakika

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