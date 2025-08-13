ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi Sözcüsü Amy Maxwell, Tennessee'de etkili olan sel hakkında açıklamada bulundu. Maxwell, eyaletin Chattanooga bölgesindeki yağışlar sırasında üzerine ağaç devrilen araçtaki biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Maxwell, yetkililerin gün içinde bölgede hasar kontrolü yapacağını aktardı.
Son Dakika › Dünya › Tennessee'de Sel Felaketi: 3 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?